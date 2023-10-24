سياسة|قطاع غزة

كأنه مشهد سينمائي عن نهاية العالم.. امرأة تصرخ حاملة طفلتها وسط دمار هائل جراء قصف ‏الاحتلال لغزة

امرة تصرخ حاملة طفلتها بعد قصف الاحتلال لحي الشيخ رضوان شمالي غزة
امرة تصرخ حاملة طفلتها بعد قصف الاحتلال لحي الشيخ رضوان شمالي غزة (الأناضول)
24/10/2023-|آخر تحديث: 24/10/202302:19 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

كأنه مشهد في فيلم أمريكي عن انتهاء العالم، أو عن غزو فضائي يجتاح كوكب الأرض ويدمر كل ما فيه.

وسط دمار هائل في حي الشيخ رضوان شمالي غزة، بعد قصفه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وقفت أم حاملة طفلتها التي لم يتجاوز عمرها 4 سنوات.

وقفت الأم تصرخ من هول ما رأت، وما نراه نحن في خلفية الصورة؛ مبان مهدمة، وشارع مدمر، وسيارات مقلوبة، وأشجار ممزقة، كأنها آثار عاصفة دامية وليس جريمة ارتكبها طيّار إسرائيلي.

الأم وسط دمار هائل خلفته غارات الاحتلال الاسرائىلي على حي الشيخ رضوان شمالي غزة
أم تحمل ابنتها وسط دمار هائل جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي غزة (الأناضول)

رغم عدم وجود معلومات كثيرة عن الأم التي سترت نفسها سريعًا بغطاء، فإن صراخها يشير إلى فقدان فرد أو أكثر من أسرتها، وهو حال كثير من العائلات في قطاع غزة منذ بدء العدوان.

وحسب صور أخرى نشرتها الأناضول من مكان الحادث، خيّم الدمار على الحي بأكمله، وظهر العديد من الشهداء على الأرض، إضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين.

آثار الدمار في حي الشيخ رضوان بعد غارة إسرائيلية استهدفت شمالي غزة
آثار الدمار في حي الشيخ رضوان بعد غارة إسرائيلية استهدفت شمالي غزة (الأناضول)

وكثف الاحتلال غاراته الجوية على مختلف أنحاء قطاع غزة خلال اليومين الماضين، مخلفًا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، والمئات من المباني المهدمة، وتدميرًا في البنية التحتية.

وتدعي إسرائيل أنها تستهدف مواقع عسكرية تابعة لحماس، لكن ما تؤكده الصورة، فضلا عن آلاف الصور الأخرى، وأعداد الشهداء والجرحى منذ بداية العدوان، أن بنك أهداف الاحتلال هم النساء والأطفال. وهو ما أوضحته وزارة الصحة في غزة، إذ أعلنت أن 70% من ضحايا القصف الإسرائيلي العشوائي من الأطفال والنساء والمسنّين.

وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة في غزة، مساء أمس الاثنين، حول عدد الشهداء والجرحى، فقد أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 5087 مواطنًا بينهم 2055 طفلًا و1119 امرأة و217 مسنًّا، وإصابة 15273 آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر