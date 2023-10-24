“كارثة وشيكة”.. أرقام وحقائق يكشفها المدير العام لوزارة الصحة بشأن الوضع في غزة (فيديو)

حذر الدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة في غزة، من أن الوضع الصحي في غزة مقبل على “كارثة حقيقية”، وأن المنظومة الصحية بأكملها على وشك الانهيار.

وقال في لقائه مع الجزيرة مباشر، أمس الاثنين، إن “هذه الحرب ليست كغيرها، كنا في السابق عندما يرتفع عدد الجرحى نرسلهم لمستشفيات في مصر، أو إلى الضفة الغربية”، لافتًا إلى أن المساعدات لم تصل إلى مستشفى الشفاء حتى الآن.

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة التي سبقت مداخلته، شهد القطاع 23 مجزرة، بلغ عدد ضحاياها نحو 436 شهيدا بينهم 182 طفلًا، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات، مؤكدًا أن المستشفيات في غزة لا تستطيع تحمل كل ذلك.

وأشار إلى تعقيدات تؤخر وصول المساعدات، حيث تمر بعد أن تعبر معبر رفح، إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي مع إسرائيل، ثم تذهب إلى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ثم الهلال الأحمر، مؤكدًا أن هذه التعقيدات “لا تبشر بالخير”.

وشدد على احتياج المستشفيات للوقود، الذي قطعه الاحتلال عن القطاع ورفض دخوله من مصر، وقال “نريد الوقود لوضعه في المستشفيات العامة فقط”، مؤكدًا أنه بمجرد انقطاع الكهرباء سيموت المئات مباشرة.

وتحدث عن أوضاع صحية كارثية، وقال “خرجت 12 مستشفى و32 مركزا صحيا من الخدمة تمامًا، وهو ما جعلنا نعتمد في كل محافظة على مستشفى واحد فقط، كما أن الأطقم الطبية أصبحت تفاضل بين جرح وآخر، وتقرر من فيهم يحتاج العلاج السريع ومن يستطيع أن ينتظر قليلًا، وهو ما يتعب نفسية الأطباء بشدة”.

وقال “ما نستهلكه في يوم واحد من أيام هذه الحرب، كنا نستهلكه في شهر كامل قبل الحرب”، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية والأونروا والهلال الأحمر المصري، لديهم تقارير يومية عن كل احتياجات القطاع، لكن ما أرسلوه فقط هو أكفان وأدوية، وفقًا للبرش.