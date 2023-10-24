كتائب القسام تجدد قصف تل أبيب وبئر السبع وأسدود ومواقع تجمعات لجيش الاحتلال (فيديو)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، أنها قصفت تل أبيب وبئر السبع وأسدود برشقات صاروخية.

وقالت الكتائب إن القصف جاء “ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وأضافت الكتائب أنها قصفت “تحشدات للعدو قرب مفكعيم” برشقة صاروخية.

كما أعلنت أنها “دكت مواقع وتحشدات العدو بقذائف الهاون من العيار الثقيل أمس الاثنين”.

وأعلنت القسام عبر صفحتها على تلغرام أنها قصفت أيضا أسدود المحتلة برشقة صاروخية “ردًّا على المجازر بحق المدنيين”.