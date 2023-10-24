لبنان.. نحو 20 ألف نازح جراء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في المنطقة الجنوبية

نزح أكثر من 19 ألف شخص في لبنان جراء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل في المنطقة الحدودية تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وأوردت المنظمة في تقرير لها أن “ارتفاع الحوادث عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل” أدى إلى نزوح 19,646 شخصاً “ضمن الجنوب وفي مناطق أخرى في البلاد”.

وقال المتحدث الإقليمي باسم المنظمة محمّد علي أبو النجا “نتوقع ارتفاعاً في الأعداد” في حال استمرار الوضع أو التصعيد أكثر في المنطقة الحدودية.

والتحق غالبية النازحين، وفق أبو النجا، بأفراد من عائلاتهم فيما لجأ آخرون إلى 3 مدارس تحولت إلى مراكز إيواء في مدينة صور الجنوبية.

بين 10 و21 أكتوبر نزح حوالي 19,646 شخص غالبيتهم من مناطق جنوب #لبنان🇱🇧 ومناطق أخرى في البلاد بسبب الأحداث على الحدود الجنوبية، بحسب مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. pic.twitter.com/bOC3c4WdKF — المنظمة الدولية للهجرة (@IOM_Arabic) October 23, 2023

وتشهد المنطقة الحدودية منذ أسبوعين تبادلاً للقصف بين حزب الله وإسرائيل، كما نفذ مقاتلون فلسطينيون عمليات تسلل عدة باتجاه إسرائيل.

وأسفر التصعيد عن استشهاد 40 شخصاً في الجانب اللبناني، غالبيتهم مقاتلون من حزب الله، إضافة إلى 7 مقاتلين من فصائل فلسطينية و4 مدنيين بينهم مصور في وكالة رويترز للأنباء. وقُتل 4 أشخاص على الأقل في الجانب الإسرائيلي.