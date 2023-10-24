ماكرون: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني و”هجومها” كان كارثة للشعب الفلسطيني (فيديو)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن “حماس لا تُمثل الشعب الفلسطيني”، مضيفا أن “هجومها كان صادما لإسرائيل لكنه كان أيضا كارثة للشعب الفلسطيني”.

وكان ماكرون يتحدث خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

بدوره، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف العدوان على غزة على الفور وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الفلسطينيين “لن يقبلوا بمزيد من الحلول الأمنية والعسكرية التي تسهم في التصعيد وقد تدفع المنطقة إلى حرب إقليمية أو حتى عالمية”.

أهم تصريحات الرئيس الفرنسي:

نؤكد على حل الدولتين لتحقيق السلام العادل.

يجب استئناف العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأكدت ذلك للمسؤولين الإسرائيليين.

يجب أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها في منع أي تجاوز من المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين.

يجب ألا ننسى الفلسطينيين في الضفة الغربية وأن نعمل على تقديم مساعدة استثنائية لدعم المواطنين هناك.

نريد المضي قدما في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

يجب أن تكون هناك مبادرة للأمن والسلم تقوم على مكافحة كل المجموعات الإرهابية دون أي لبس.

مبادرة الأمن والسلم المقترحة تتضمن أيضا الحماية الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.

الوضع يمكن أن يتدهور بشكل خطير وفرنسا تعمل مع كل شركائها لمكافحة كل الحركات الإرهابية.

نعمل بالتنسيق مع شركائنا الإقليميين مثل قطر لإطلاق سراح كل الأسرى في غزة.

حماية المدنيين في كل مكان وزمان واجب أخلاقي يفرضه القانون الدولي الإنساني.

حياة المدنيين لها نفس القيمة أيا كانت الجنسية.

حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ونحن نفكر في معاناة المدنيين في غزة وليس هناك ما يبرر هذه المعاناة.

أعبّر عن تعازيَّ لكل ضحايا دوامة العنف بعد هجوم حماس ونفكر بالمدنيين في غزة وما يعانونه.

30 من مواطنينا قُتلوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل.





أهم تصريحات الرئيس الفلسطيني

نجدد التأكيد على صمود شعبنا على أرضه وأنه لن يرحل.

نطالب الجميع بالعمل على الوقف الفوري للعدوان على شعبنا وتوفير الحماية الدولية له ونرفض أي حلول جزئية لقطاع غزة.

لن نقبل بالمزيد من الحلول العسكرية والأمنية التي قد تؤدي إلى حرب واسعة في المنطقة والعالم.

نشدد على رفض تهجير الفلسطينيين من بيوتهم سواء من غزة أو الضفة الغربية.

نطالب بالوقف الكامل لإطلاق النار وفتح ممرات دائمة للإغاثة الإنسانية في غزة.

الجانب الفلسطيني الذي تمثله منظمة التحرير أدان قتل المدنيين من الجانبين وطالب بإطلاق سراح الأسرى من الجانبين.

حذرنا مرارا وتكرارا من استمرار الممارسات التدميرية لسلطات الاحتلال التي عملت على تقويض حل الدولتين.

إسرائيل تتحمل مسؤولية ما يجري اليوم وكذلك الدول التي ساعدتها في توفير الغطاء لها.

من يقبل في هذا العالم إبادة أسر بأكملها وقصف المستشفيات؟