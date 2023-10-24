مسنّة إسرائيلية مفرج عنها: مقاتلو كتائب القسام كانوا ودودين وعاملونا معاملة جيدة (فيديو)

كشفت المسنّة الإسرائيلي “يوخفد ليفشيتز”، التي أفرجت عنها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الاثنين رفقة مسنّة أخرى، عن ظروف احتجازها لدى القسام.

وقالت يوخفد في مؤتمر صحفي من تل أبيب، اليوم الثلاثاء، “أخذوني على دراجة نارية، وعبرنا السياج إلى أن وصلنا إلى الأنفاق التي كانت كشبكة عنكبوت”.

وحول معاملة القسام لها، قالت “تم الاهتمام بي، كانوا ودودين وأعطونا الدواء المطلوب والمضادات الحيوية، وكانوا يلبون احتياجاتنا”.

وأضافت أن مقاتلي القسام شاركوهم الطعام منذ اللحظة الأولى، قائلة “قالوا لنا إنهم مسلمون ولن يتعرضوا لنا بأذى، وتناولنا الطعام نفسه الذي تناوله أفراد القسام”.

وسألها أحد المراسلين عن المشهد الذي نشرته القسام أثناء الإفراج عنهما، وإلقائها التحية على أحد أفراد القسام أثناء تسليمها للصليب الأحمر، فردت قائلة “هم عاملوني بشكل جيد”.

وأفرجت كتاب القسام، مساء أمس الاثنين، عن المحتجزتين الإسرائيليتين “نوريتي يتسحاك” و”يوخفد ليفشيتز”، وقالت إن ذلك “لدواع إنسانية ومرضية قاهرة”، مضيفة “علمًا بأن العدو رفض منذ الجمعة الماضية قبول استلامهم”.





ونشرت كتائب القسام فيديو لإفراجها عن المحتجزتين، وظهر في المقطع مقاتلان من كتائب القسام وهما يجلسان مع المرأتين، ويقدّمان لهما الطعام والشراب قبل اصطحابهما وتسليمهما إلى أفراد الصليب الأحمر الدولي.

وأطلقت كتائب القسام، يوم الجمعة الماضي، سراح محتجزتين أمريكيتين لـ”دواعٍ إنسانية” استجابة لجهود وساطة قطرية.