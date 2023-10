موظف سابق بالخارجية الأمريكية يسرد أسباب استقالته بعد العدوان الإسرائيلي على غزة

كتب جوش بول، الموظف بوزارة الخارجية الأمريكية الذي استقال من منصبه قبل أيام، مقالًا في صحيفة واشنطن بوست، مستعرضا أسباب قراره.

وشغل بول موقعا في مكتب الوزارة المسؤول عن نقل الأسلحة والمساعدات الأمنية إلى الحكومات الأجنبية، لكنه استقال احتجاجًا على ما رآه انحيازًا أمريكيًّا لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال بول في المقال الذي حمل عنوان “هذه ليست وزارة الخارجية التي أعرفها، ولهذا السبب تركت وظيفتي”، إن ما تمارسه الولايات المتحدة حاليًّا ليس أخلاقيًّا وفقًا للمنهجية الأمريكية نفسها.

وأوضح أنه في السابع من الشهر الجاري، عندما شنت حماس هجومها على إسرائيل، “شعرت بالغثيان، ولإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن سجل هذه البلد، الذي شهد أكثر من 6 اشتباكات كبرى خلال الـ15 عامًا الماضية، يشير إلى أن آلاف المدنيين الفلسطينيين سيموتون في هذه العملية”.

وأوضح أنه بعد عملية “طوفان الأقصى”، طلبت إسرائيل على الفور من أمريكا إرسال ذخائر، “بما في ذلك أسلحة لا يمكن استخدامها في الصراع الحالي”، ورأى أنه كان طلبا يستحق المناقشة مثل المتبع مع أي بلد آخر، مثل أوكرانيا، لكنه فوجئ بطلب التعجيل بالموافقة.

وقال إن الكونغرس الذي منع في السابق مبيعات الأسلحة لأنظمة أخرى ذات سجلات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان، هو الذي ضغط عليهم للمضي قدمًا لتلبية مطالب إسرائيل، مؤكدًا أن البيت الأبيض وضع معيارًا مفاده أنه لن يتم نقل الأسلحة إذا كان “من المرجح استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان”.

وتابع “الخطر واضح في أن الأسلحة الأمريكية المقدمة لإسرائيل، سوف تلحق الضرر بالمدنيين وتنتهك حقوق الإنسان، لكن الوزارة كانت مصرة على تجنب أي نقاش حول هذا الخطر”.

Former @StateDept official Josh Paul on @NewsHour:

"A broken system" regarding weapons transfers to Israel

Leahy vetting "has never found an Israeli unit to be guilty of a gross violation of human rights"

"Leahy vetting" is a process "where units that are identified to be… pic.twitter.com/WZ0HeKqn3a

— Just Foreign Policy (@justfp) October 20, 2023