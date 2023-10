“هجمات حماس لم تأت من فراغ”.. غوتيريش يندّد بعمليات القتل الجماعي لإسرائيل في غزة (فيديو)

طالبت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاستقالة فورا، بينما رفض وزير خارجيتها إيلي كوهين لقاء غوتيريش بعد تصريحات قال فيها إن هجوم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لم يأت من فراغ.

وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الحرب بين حركة حماس وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، قال غوتيريش “من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، وأن هذه الهجمات لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة”.

وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي “لن ألتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة”.

وأضاف كوهين على منصة إكس (تويتر سابقا) “بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) ليس هناك مجال لمقاربة متوازنة. يجب محو حماس من العالم”.

I will not meet with the UN Secretary-General. After the October 7th massacre, there is no place for a balanced approach. Hamas must be erased off the face of the planet!

وخاطب كوهين الأمين العام بحدّة، مُذكّرا بمدنيين “قُتلوا في هجمات شنتها حماس على الأراضي الإسرائيلية”، وقال “سيدي الأمين العام، في أي عالم تعيش؟”.

بدوره، دعا مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة (جلعاد إردان) غوتيريش إلى الاستقالة فورا.

وكتب إردان على منصة إكس “يجب على الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يُظهر تفهما لحملة القتل الجماعي للأطفال والنساء والمسنين، أن يستقيل من منصبه”.

وأضاف “ليس هناك أي مبرر أو فائدة من الحديث مع شخص يُظهر تفهما لأفظع الأعمال المرتكبة ضد مواطني إسرائيل، بل وأكثر من ذلك من قِبل منظمة إرهابية معلنة! لا توجد كلمات، ببساطة لا توجد كلمات”.

The @UN Secretary-General, who shows understanding for the campaign of mass murder of children, women, and the elderly, is not fit to lead the UN.

I call on him to resign immediately.

There is no justification or point in talking to those who show compassion for the most…

