سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“هجمات حماس لم تأت من فراغ”.. غوتيريش يندّد بعمليات القتل الجماعي لإسرائيل في غزة (فيديو)

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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24/10/2023-|آخر تحديث: 24/10/202311:36 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

طالبت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاستقالة فورا، بينما رفض وزير خارجيتها إيلي كوهين لقاء غوتيريش بعد تصريحات قال فيها إن هجوم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لم يأت من فراغ.

وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الحرب بين حركة حماس وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، قال غوتيريش “من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، وأن هذه الهجمات لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة”.

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وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي “لن ألتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة”.

وأضاف كوهين على منصة إكس (تويتر سابقا) “بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) ليس هناك مجال لمقاربة متوازنة. يجب محو حماس من العالم”.

وخاطب كوهين الأمين العام بحدّة، مُذكّرا بمدنيين “قُتلوا في هجمات شنتها حماس على الأراضي الإسرائيلية”، وقال “سيدي الأمين العام، في أي عالم تعيش؟”.

بدوره، دعا مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة (جلعاد إردان) غوتيريش إلى الاستقالة فورا.

وكتب إردان على منصة إكس “يجب على الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يُظهر تفهما لحملة القتل الجماعي للأطفال والنساء والمسنين، أن يستقيل من منصبه”.

وأضاف “ليس هناك أي مبرر أو فائدة من الحديث مع شخص يُظهر تفهما لأفظع الأعمال المرتكبة ضد مواطني إسرائيل، بل وأكثر من ذلك من قِبل منظمة إرهابية معلنة! لا توجد كلمات، ببساطة لا توجد كلمات”.

وقال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس “الأيام التي يدعم فيها الأمين العام للأمم المتحدة الإرهاب هي أيام مظلمة بالنسبة للعالم، ولا توجد وسيلة لتبرير مذبحة بحق المدنيين الأبرياء”، على حد زعمه.

وكتب غانتس على منصة إكس “من ليس على الجانب الصحيح من التاريخ سيحكم عليه، ومن يبرر الإرهاب لا يستحق أن يتحدث باسم العالم”.

وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على منصة إكس “لقد جلب غوتيريش العار للأمم المتحدة اليوم. لقد قدَّم خطابه مبررات وتبريرات للإرهاب الهمجي”.

​​​​​​​وحتى الساعة، لم يصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة تعليق بشأن التصريحات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، يشارك فيها إضافة إلى أعضاء المجلس الـ15، أكثر من 90 متحدثا.

وفي كلمته، قال غوتيريش “من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ”، وأضاف “الشعب الفلسطيني تحت احتلال خانق منذ 56 عاما. أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا”.

وأعرب غوتيريش عن قلق عميق بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني في غزة، قائلا “لنكن واضحين، كل طرف في أي نزاع مسلح ليس فوق القانون الدولي الإنساني”.

غوتيريش أعرب عن قلق عميق بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الانساني الدولي التي نراها في غزة خلال جلسة مجلس الأمن
غوتيريش أعرب خلال جلسة مجلس الأمن عن قلق عميق بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني في غزة (رويترز)

ولليوم الثامن عشر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة دمرت أحياء بكاملها في غزة، وأدت إلى استشهاد 5791 فلسطينيا بينهم 2360 طفلا و1292 امرأة و295 مسنا، وإصابة 16297 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

وخلال الفترة ذاتها، قتلت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) إلى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي بينهم عسكريون برتب رفيعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات