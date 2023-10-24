“هجمات حماس لم تأت من فراغ”.. غوتيريش يندّد بعمليات القتل الجماعي لإسرائيل في غزة (فيديو)

طالبت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاستقالة فورا، بينما رفض وزير خارجيتها إيلي كوهين لقاء غوتيريش بعد تصريحات قال فيها إن هجوم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لم يأت من فراغ.

وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الحرب بين حركة حماس وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، قال غوتيريش “من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، وأن هذه الهجمات لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة”.

وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي “لن ألتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة”.

وأضاف كوهين على منصة إكس (تويتر سابقا) “بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) ليس هناك مجال لمقاربة متوازنة. يجب محو حماس من العالم”.

I will not meet with the UN Secretary-General. After the October 7th massacre, there is no place for a balanced approach. Hamas must be erased off the face of the planet! — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 24, 2023

وخاطب كوهين الأمين العام بحدّة، مُذكّرا بمدنيين “قُتلوا في هجمات شنتها حماس على الأراضي الإسرائيلية”، وقال “سيدي الأمين العام، في أي عالم تعيش؟”.

כל האמת בפרצוף של מזכ״ל האו״ם pic.twitter.com/1HbjlrlCpB — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 24, 2023

بدوره، دعا مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة (جلعاد إردان) غوتيريش إلى الاستقالة فورا.

وكتب إردان على منصة إكس “يجب على الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يُظهر تفهما لحملة القتل الجماعي للأطفال والنساء والمسنين، أن يستقيل من منصبه”.

وأضاف “ليس هناك أي مبرر أو فائدة من الحديث مع شخص يُظهر تفهما لأفظع الأعمال المرتكبة ضد مواطني إسرائيل، بل وأكثر من ذلك من قِبل منظمة إرهابية معلنة! لا توجد كلمات، ببساطة لا توجد كلمات”.

The @UN Secretary-General, who shows understanding for the campaign of mass murder of children, women, and the elderly, is not fit to lead the UN. I call on him to resign immediately. There is no justification or point in talking to those who show compassion for the most… — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 24, 2023

وقال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس “الأيام التي يدعم فيها الأمين العام للأمم المتحدة الإرهاب هي أيام مظلمة بالنسبة للعالم، ولا توجد وسيلة لتبرير مذبحة بحق المدنيين الأبرياء”، على حد زعمه.

وكتب غانتس على منصة إكس “من ليس على الجانب الصحيح من التاريخ سيحكم عليه، ومن يبرر الإرهاب لا يستحق أن يتحدث باسم العالم”.

Dark are the days when the United Nations Secretary General condones terror. Absolutely nothing can justify the slaughter of innocent civilians.

Now is the time to stand on the right side of history, or be judged by it. Terror apologists cannot speak on behalf of the world. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) October 24, 2023

ימים שבהם מזכ״ל האו״ם מגבה טרור, הם ימים אפלים לעולם. אין דרך להצדיק טבח באזרחים חפים מפשע. מי שלא יהיה בצד הנכון של ההיסטוריה, יישפט על ידה. מי שנותן הצדקה לטרור, אינו ראוי לדבר בשם העולם. pic.twitter.com/oKeUsLaV3o — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) October 24, 2023

وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على منصة إكس “لقد جلب غوتيريش العار للأمم المتحدة اليوم. لقد قدَّم خطابه مبررات وتبريرات للإرهاب الهمجي”.

​​​​​​​وحتى الساعة، لم يصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة تعليق بشأن التصريحات الإسرائيلية.

Secretary General Guterres @antonioguterres brought shame upon the United Nations today. His speech provided excuses and rationalization for barbaric terrorism. There is never any excuse for the murder of children, the abduction of babies and the rape of women.

>>>> — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) October 24, 2023

وفي وقت سابق اليوم، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، يشارك فيها إضافة إلى أعضاء المجلس الـ15، أكثر من 90 متحدثا.

وفي كلمته، قال غوتيريش “من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ”، وأضاف “الشعب الفلسطيني تحت احتلال خانق منذ 56 عاما. أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا”.

وأعرب غوتيريش عن قلق عميق بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني في غزة، قائلا “لنكن واضحين، كل طرف في أي نزاع مسلح ليس فوق القانون الدولي الإنساني”.

ولليوم الثامن عشر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة دمرت أحياء بكاملها في غزة، وأدت إلى استشهاد 5791 فلسطينيا بينهم 2360 طفلا و1292 امرأة و295 مسنا، وإصابة 16297 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

وخلال الفترة ذاتها، قتلت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) إلى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي بينهم عسكريون برتب رفيعة.