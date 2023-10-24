هيومن رايتس ووتش: نفاق الغرب صارخ ومعاييره مزدوجة

انتقدت منظمة هيومن راتس ووتش الدولية، صمت الغرب إزاء انتهاك إسرائيل القانون الإنساني الدولي، معتبرة أن نفاقه صارخ ومعاييره مزدوجة.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها أمس الاثنين، إن الغرب يصمت إزاء انتهاك إسرائيل القانون الإنساني الدولي، في حين لا يتردد في التنديد بانتهاكات روسيا في حربها على أوكرانيا، مضيفة أن مطالب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين تنطبق على الجميع.

وذكّرت بهذه المطالب وهي: لا تهاجم المدنيين عمدا أو بشكل عشوائي، ولا تأخذ رهائن، ولا تعاقب المدنيين على أفعال يرتكبها أفراد آخرون، ولا تَمنع المساعدات الإنسانية أو تحجبها.

وشددت على أن مبدأ عدم المعاملة بالمثل المتأصل في قوانين الحرب ينطبق على جميع النزاعات، وأن انتهاك هذه القوانين من جانب طرف لا يُبرّر انتهاكات الطرف الآخر.

وأشارت المنظمة، إلى تنديد الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية بالانتهاكات الروسية الصارخة خلال الحرب على أوكرانيا، ودعمها الجهود الدولية لتحقيق العدالة للضحايا.

وفي حين سارعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى إدانة الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك وإطلاق سراح الرهائن، فإن ردّها على أفعال إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول كان هو الصمت.

جريمة حرب

وتساءلت المنظمة: أين الإدانة الواضحة للتشديد القاسي من الحصار المفروض على غزة منذ 16 عاما، الذي يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو جريمة حرب؟

وتابعت: أين الغضب من تصريحات القادة السياسيين الإسرائيليين الساعين إلى طمس التمييز الضروري بين المدنيين والمقاتلين في غزة، حتى عندما يأمرون بقصف أكثر كثافة لهذه المنطقة المكتظة بالسكان، يُحوّل المدينة إلى أنقاض؟

وأضافت المنظمة: أين هي الدعوات الواضحة والصريحة الموجهة إلى إسرائيل لاحترام المعايير الدولية في هجومها على غزة، فضلا عن المساءلة؟

وقالت إنه على خلاف الوضع في أوكرانيا، حيث بذلت الجهود لحشد الدعم الدولي لكييف وعزل روسيا، فإن العالم يرى الآن الصمت على الضرر المدمّر الذي يلحق بالمدنيين بسبب الحصار الإسرائيلي والهجوم على غزة.

واعتبرت المنظمة أن مظاهر النفاق والمعايير المزدوجة للدول الغربية صارخة وواضحة، ورأت أنها تخاطر بتقويض سنوات من العمل المضني لتعزيز وتوحيد المعايير المصممة لحماية المدنيين المحاصرين في النزاعات بالعالم.

وختمت المنظمة بيانها بالقول: إذا أرادت الدول الغربية إقناع بقية العالم بتصديق ما تقوله عن القيم وحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحكم النزاعات المسلحة، فإن المبادئ العالمية التي تطبقها بحق على فظائع روسيا في أوكرانيا وحماس في إسرائيل، يجب أن تنطبق أيضا على استهتار إسرائيل الوحشي بحياة المدنيين في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستشهد جراءها أكثر من 5087 فلسطينيا، بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة، وأصيب 15273 آخرون، كما يوجد أكثر من 1500 مفقود تحت الأنقاض.