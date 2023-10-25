إعلام سوري رسمي: مقتل 8 عسكريين في هجوم إسرائيلي على عدة نقاط بريف درعا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن 8 عسكريين قتلوا وأصيب 7 آخرون جراء هجوم إسرائيلي استهدف فجر اليوم الأربعاء عدة نقاط بريف درعا جنوب غرب سوريا.

وذكر مصدر عسكري في تصريح للوكالة “حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا عددا من نقاطنا العسكرية في ريف درعا”.

وأضاف المصدر أن الهجوم أدى إلى “ارتقاء ثمانية شهداء عسكريين وإصابة 7 آخرين بجروح، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن “طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت بنى تحتية عسكرية وقاذفات هاون تابعة للجيش السوري ردا على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل أمس” الثلاثاء.

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى اضطرابات إقليمية أوسع نطاقا وأن تشعل خصوصا جبهات أخرى، في مقدمها جبهة جنوب لبنان حيث تدور مناوشات يومية بين الاحتلال وحزب الله وفصائل فلسطينية، وجبهة الجولان.

والأحد الماضي، خرج مطارا دمشق وحلب الرئيسيان في سوريا عن الخدمة جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن أدى كذلك إلى مقتل مدنيين اثنين، وفق السلطات السورية.

وكانت تلك المرة الثانية التي يستهدف فيها قصف إسرائيلي هذين المطارين بشكل متزامن ويخرجهما عن الخدمة منذ بدء الحرب على قطاع غزة المحاصر.

ومنذ عام 2011، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله، ويطول القصف مرارا مطاري دمشق وحلب، ما يلحق أضرارا بهما تخرجهما أحياناً عن الخدمة.