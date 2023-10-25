الاحتلال يعتقل 80 فلسطينيا ما يرفع عدد المعتقلين بالضفة الغربية إلى 1350 منذ “طوفان الأقصى”

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت 80 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم امرأتان من القدس.

وأضافت الهيئة في بيان مشترك مع نادي الأسير الفلسطيني أن ذلك “يأتي مع استمرار عمليات الاعتقال الممنهجة والعدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات الخليل وبيت لحم والقدس، وتوزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة”.

وبيّنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن “قوات الاحتلال صعّدت من حملات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تاريخ معركة المقاومة (طوفان الأقصى) بشكل غير مسبوق، حيث اعتقلت أكثر من 1350 مواطنا من الضفة، وهذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من العمال، ومعتقلي غزة الذين لم تُعرف هوياتهم وأعدادهم حتى اللحظة بشكل دقيق، للجهات والمؤسسات الفلسطينية”.

ولفتت هيئة الأسرى ونادي الأسير إلى أن الاحتلال “بدأ بتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة بحق الأسرى عن سبق إصرار، وذلك في ظل استشهاد معتقلين في سجون الاحتلال، من الذين جرى اعتقالهم بعد تاريخ السابع من أكتوبر الجاري ضمن حملات الاعتقال الواسعة، وهما عرفات حمدان وعمر دراغمة، استنادا إلى الشهادات والروايات التي تصل من معتقلين أُفرج عنهم مؤخرا، وفي ضوء المعطيات التي تصل إلى المؤسسات والتي تعكس مستوى الجريمة من اعتداءات وتهديدات بالقتل، وعمليات تنكيل على مستويات عدة”.

يُذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال، وفقا للمعطيات المتوافرة، بلغ نحو 6600 بعد حملات الاعتقال المتصاعدة منذ السابع من أكتوبر، منهم 50 أسيرة على الأقل، وأكثر من 1600 معتقل إداري.

وكانت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني قد أعلنا، أمس الثلاثاء، وفاة أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ثاني حالة من نوعها خلال أقل من 24 ساعة.