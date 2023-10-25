الجزيرة ترحب بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

رحبت شبكة الجزيرة الإعلامية بالنتائج التي خلص إليها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة ‏التابعة للأمم المتحدة بشأن مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين.

ودعت الشبكة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان تحقيق العدالة لها ومحاسبة قتلتها.‏

وأقرت الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت “القوة المميتة دون ‏مبرر” في استهدافها شيرين أبو عاقلة، وسلطت الضوء على الحاجة الملحة لمحاسبة ‏قتلة شيرين والمتورطين في استهدافها.‏

وأيدت الجزيرة تعهد اللجنة الأممية بتقديم الأدلة التي جمعتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ‏لدعم تحقيقاتها ذات الصلة بفلسطين.‏

وأضاف البيان “في الوقت الذي تطالب الجزيرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ببدء ‏التحقيقات في مقتل شيرين أبو عاقلة دون تأخير، فإنها تجدد تعهدها لعائلة شيرين وزملائها ‏بأنها لن تدخر جهدا قانونيا أو إعلاميا لتحقيق العدالة لروح شيرين ومحاسبة قتلتها، وسوف ‏تتابع الملف المقدم من الشبكة إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

يُذكر أنه في 11 مايو/أيار 2022، أثناء سلسلة هجمات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وخلال تغطية شيرين أبو عاقلة اقتحام جنين في منطقة الجابريات بين مخيم جنين وقرية برقين غربي مدينة جنين، أصابها قناص إسرائيلي برصاصة وراء أذنها مما أسفر عن مقتلها، وأصاب كتف زميلها علي السمودي الذي يعمل منتجا لقناة الجزيرة في جنين.