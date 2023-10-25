المكتب الإعلامي في غزة يُكذب ادعاءات جيش الاحتلال بشأن توافر الوقود

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم الأربعاء، إن كميات الوقود المخزنة داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني لا يمكن استخراجها ولا الاستفادة منها.

وأضاف في تصريح صحفي “ضمن سلسلة ادعاءات وأكاذيب الاحتلال المتواصلة منذ بدء عدوانه على شعبنا، نشر أمس الناطق باسم جيش الاحتلال “النازي” على حسابه بتويتر عن وجود كمية مُقدَّرة بنصف مليون لتر من الوقود في معبر رفح، نافيا وجود أزمة داخل القطاع جراء نفاد الوقود”.

وتابع “إن هذه الأكذوبة توضح ضيق أفق هذا الناطق، وضعف قدرته على ابتكار ادعاءات قابلة للتصديق، فما نشره عن وجود وقود بخزانات المعبر لم يكن سرا، وهي كمية محجوزة منذ اليوم الأول للعدوان، ومدفوع ثمنها مسبقا من قبل أصحاب محطات وقود، وقد ناشدوا العالم أجمع يوم الجمعة الماضي بمؤتمر صحفي في مستشفى ناصر ونشرته وسائل الإعلام، إدخال هذه الكمية التي يتعذر الوصول إليها بسبب تهديدات الاحتلال، وقد طالبت جمعية أصحاب محطات البترول والغاز في مؤتمرها المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بضرورة السماح بإدخال كميات البترول والغاز المدفوع ثمنها لهيئة البترول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري”.

ونوهت الجمعية إلى “وجود كميات من الوقود المخزنة داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني إلا أنه لا يمكن استخراجها والاستفادة منها، لأنها معرَّضة للاستهداف من آلة البطش الصهيونية التي تسعى بكل قواها إلى منع إدخال الوقود للمراكز الصحية والخدماتية”.

ولفت معروف إلى أن “هذا الادعاء الذي يجعل من هذا الناطق أضحوكة، يثبت نظرية الكذب التي يعتمدها الاحتلال وناطقوه في كل ما يتعلق بوقائع هذه المحرقة بحق شعبنا، فهذه الكمية لا يمكن الوصول إليها، وهي مملوكة للمحطات التي دفعت أثمانها عند دخولها قبل العدوان بيومين، وما هذه الكذبة إلا محاولة لتنصل الاحتلال من جريمته بمنع وصول الوقود إلى المرافق الخدماتية المختلفة وفي مقدمتها المستشفيات، مما خلّف واقعا كارثيا على المستوى الإنساني”.