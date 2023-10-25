جيش الاحتلال الإسرائيلي يصنف أراضي بعمق ألف متر داخل قطاع غزة “منطقة قتال”

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تصنيف الأراضي بعمق 1000 متر داخل حدود قطاع غزة “منطقة قتال” يُمنع الفلسطينيون من دخولها.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على منصة إكس “كجزء من هذه الحرب تم تصنيف كل المنطقة الواقعة على بعد حوالي 1000 متر عن السياج الحدودي منطقة قتال حيث يشكل كل دخول ومكوث فيها خطرا كبيرا عليكم”، في إشارة إلى الفلسطينيين.

ولم يحدد المتحدث العسكري الإسرائيلي الفترة التي ستبقى فيها المنطقة ضمن هذا التصنيف، علما بأن هناك أراضي زراعية فلسطينية فيها.

#عاجل أهل غزة،

جيش الدفاع يحارب منظمة حماس-داعش الإرهابية البشعة.

ان #حماس الإرهابية تستخدمكم دروعًا بشرية ووضعت بنى تحتية إرهابية ووسائل قتالية في محيط منازلكم.

كجزء من هذه الحرب تم تصنيف كل المنطقة الواقعة على بُعد حوالي 1000 متر عن السياج الحدودي منطقة قتال حيث يشكل كل دخول… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2023

وكان جيش الاحتلال قد حشد أعدادا كبيرة من الدبابات والآليات العسكرية على حدود قطاع غزة في ظل تهديدات بالدخول البري.

ولليوم التاسع عشر، يواصل جيش الاحتلال شن غارات مكثفة دمرت أحياء بكاملها في غزة، واستُشهد نحو 5800 فلسطيني بينهم 2360 طفلا و1292 امرأة و295 مسنا، وأصيب 16297 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.