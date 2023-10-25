شبكة الجزيرة الإعلامية تندد باغتيال أفراد من عائلة مراسلها في غزة وائل الدحدوح

تقدمت شبكة الجزيرة الإعلامية بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى الزميل وائل الدحدوح بعد استشهاد أفراد من عائلته، منهم زوجته وابنته وابنه، بينما ما زال عدد آخر من أفراد العائلة مفقودين تحت الحطام الذي خلّفته غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأدانت الجزيرة بشدة استهداف المدنيين الأبرياء في غزة، الذي أدى إلى استشهاد أفراد من عائلة الدحدوح وآلاف من الضحايا الآخرين.

وحثت الجزيرة المجتمع الدولي على التدخل العاجل لوضع حد لهذه الهجمات الهمجية وحماية أرواح الأبرياء.

وعبّرت الجزيرة عن قلقها إزاء سلامة مراسليها وطواقمها في غزة، كما حمّلت السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن أمنهم.

"بينتقموا منّا في الولاد".. استشـــ ـهاد زوجة وابن وابنة مراسل #الجزيرة وائل الدحدوح جراء قصــــ ـف الاحتلال منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع #غزة pic.twitter.com/uaOSdQgIIc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 25, 2023

وفي وقت سابق اليوم، استشهد أفراد من عائلة الزميل وائل الدحدوح بمن فيهم زوجته وابنه وابنته بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا نزحوا إليه في مخيم النصيرات.

وكان الزميل الدحدوح يغطي من مكتب الجزيرة في غزة الغارات الإسرائيلية المتواصلة حين تفاجأ بغارة على المنطقة التي لجأت إليها عائلته.

وقال الدحدوح إن قصف الاحتلال استهدف عائلته في منطقة تبعد عن شمال غزة الذي طلب جيش الاحتلال إخلاءه.

وأفاد مراسل الجزيرة في غزة هشام زقوت أن القصف الإسرائيلي في النصيرات استهدف عائلتي الدحدوح وعوض.

وأضاف أن بعض أفراد عائلتي الدحدوح وعوض لا يزال في عداد المفقودين.

وتابع “القصف استهدف عائلة الزميل وائل الدحدوح في جنوب وادي غزة، وهي ضمن المناطق التي طلب الاحتلال من السكان التوجه إليها”.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلّفة إصابات وجرحى بين الأهالي، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى نحو 6 آلاف شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، إضافة إلى إصابة أكثر من 15 ألفًا بجروح متفاوتة، وما زال نحو 1500 تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف منهم 630 طفلًا.