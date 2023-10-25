صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 6546 شهيدا (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 امرأة و364 مسنا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة، للمتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة قال فيه:

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 6546 شهيدا منهم 2704 طفلا و 1584 امرأة و364 مسنا، إضافة إلى إصابة 17439 مواطن بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري.

الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 44 مجزرة في الساعات الماضية.

من اللافت إلى أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي تركزت في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة.

تلقينا 1600 بلاغ عن مفقودين منهم 900 طفل لا يزالون تحت الأنقاض.

المنظومة الصحية في غزة خرجت عن الخدمة وباتت في حالة انهيار تام.

استهداف المنظومة الصحية أدى الى تضرر 57 مؤسسة واستشهاد 73 من الطاقم الطبي وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

الاحتلال الإسرائيلي استهدف المؤسسات الصحية بشكل مباشر، وعمد إلى تهديد كل المستشفيات بالقصف إذا لم يتم إخلاؤها، وأخرج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

ولليوم الـ19 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.