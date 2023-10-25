عضو “كنيست” سابق يدعو لتكرار “سيناريو” هيروشيما في غزة وإلقاء قنابل “تحرق الأخضر واليابس” (فيديو)

دعا موشيه فيجلين عضو الكنيست السابق إلى إلقاء قنابل “تحرق الأخضر واليابس”، كما حدث لمدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين عندما ألقت عليهما الولايات المتحدة قنبلة نووية.

وقال في حوار مع القناة السابعة الإسرائيلية “هناك حل واحد فقط هو تدمير غزة قبل الدخول إليها، وهنا أتحدث عن تدمير مشابه لما حدث في مدينة درسدين (في ألمانيا) ومدينة هيروشيما (في اليابان)، ولكن من دون سلاح نووي”.

واستنكر طلب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي توفير ممرات إنسانية للمدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك في اليابان، بل بحثوا عن مدن ضعيفة لضربها.

ومشيرًا إلى أهالي غزة، قال إن لديهم عددًا كبيرًا من القتلى، مطالبًا بقصف القطاع كما فعل البريطانيون والأمريكيون في مدينة دريسدن الألمانية التي كانت عاصمة لولاية سكسونيا في الحرب العالمية الثانية.

ودعا النائب الإسرائيلي المتطرف إلى “حرق الأخضر واليابس وإلقاء القنابل المخترقة للتحصينات، لتخترق مستشفى الشفاء من دون أي حساب”.

وتسائل “لماذا هذه البلبلة والحديث عن أزمة وممرات إنسانية، وقوانين الحرب يتحدث عنها (الرئيس الأمريكية جو) بايدن. نحن بحاجة للانتقام الشديد، وليس لتحسين صورة الردع”.

ويأتي تصريح فيجلين في ظل عدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أسفر عن استشهاد أكثر من 6 آلاف فلسطيني فضلًا عن آلاف الجرحى.