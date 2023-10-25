عقب لقائه السيسي.. ماكرون يعلن إرسال سفينة عسكرية “لدعم” مستشفيات غزة ويحذر من العملية البرية (فيديو)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن بلاده سترسل سفينة حربية إلى شرق البحر المتوسط “لدعم مستشفيات” غزة.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، إن السفينة ستبحر خلال “الساعات الثماني والأربعين المقبلة”، مضيفًا أن بلاده سترسل طائرة إلى مصر لتسليم مستلزمات طبية.

وقال ماكرون، في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته القاهرة، إنه في حال أقدمت إسرائيل على “تدخل واسع النطاق يعرض للخطر حياة السكان المدنيين، فأعتقد أن ذلك سيكون خطأ”، لأن “ذلك ليس من شأنه حمايتها على المدى الطويل، ولأن ذلك لا يتوافق مع احترام السكان المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني وقواعد الحروب”.

من جهته، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العمل على منع اجتياح بري إسرائيلي لقطاع غزة، لأنه سيؤدي إلى “ضحايا مدنيين كثيرين جدًا جدًا”.

أهم ما جاء في تصريحات الرئيس الفرنسي:

“حماس” شنت هجمة إرهابية شرسة على إسرائيل أدت لمقتل 31 فرنسيًا ولا يجب أن نتهاون أمام الإرهاب

إسرائيل دافعت عن نفسها ولا شيء يبرر ما قامت به “حماس”

من المهم أن نبذل ما في وسعنا لتفادي التصعيد والتوتر في غزة لأننا نعيش في فترة مظلمة

لدينا 9 رهائن فرنسيين لدى “حماس” وأحيي جهود قطر لتحرير الرهائن

نحتاج إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين دون تأخير

سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ستغادر طولون خلال 48 ساعة محملة بمساعدات لمستشفيات غزة

نحن بحاجة إلى حل الدولتين لأنه مسار سياسي يجنبنا العنف ويأطر الشرعية

سنواصل الدفع من أجل عودة الكهرباء إلى مستشفيات غزة والوضع حرج

يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها مع احترام القواعد الدولية والقانون الإنساني الدولي

يجب مكافحة المنظمات الإرهابية ومن ضمنها “حماس”

هناك حق مشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته ولا بد أن نعيد النقاش في هذا الشأن

إذا كانت العملية البرية العسكرية الإسرائيلية ضد أهداف محددة فهذا قرار تل أبيب

نسعى لتحرير الرهائن جميعهم دون تمييز ونعمل مع مصر وقطر لإنجاز ذلك

دون تمييز ونعمل مع مصر وقطر لإنجاز ذلك الرئيس المصري رحب بالركائز الأساسية لمبادرتي بشأن الأمن والسلام

“حماس” منظمة إرهابية قررت شن هجوم في المنطقة وهي تشكل خطرًا على إسرائيل والفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي صنّف “حماس” منظمة إرهابية ولا يمكن وضع الشعب الفلسطيني تحت مظلة “حماس”

نسعى لتحرير الرهائن في غزة ونعمل مع مصر على إجلاء مواطنينا من غزة

نحتاج لتشكيل ائتلاف في المنطقة من أجل استهداف التنظيمات الإرهابية بشكل محدد

لا نتوقع إرسال أي جنود فرنسيين إلى غزة ونسعى إلى تجنب التصعيد





أهم ما جاء في تصريحات الرئيس المصري: