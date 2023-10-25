قطر ترفض التعامل “بازدواجية معايير” مع أزمة غزة (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، رفض بلاده التعامل بازدواجية معايير تجاه ما يحدث في قطاع غزة، مشيدا بالموقف التركي في دعم الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي وصل إلى الدوحة في زيارة رسمية غير محددة المدة قادما من الإمارات.

وقال وزير خارجية قطر: نشيد بموقف الجمهورية التركية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف: نؤكد رفضنا التام للتعامل مع هذه الأزمة بازدواجية معايير، ولا يجوز إدانة قتل المدنيين هنا (في غزة) وتبريرها هناك (الإسرائيليين).

وتابع: هناك تسييس للمساعدات الإنسانية واستخدامها أداة للعقاب ولا نجد أصواتا كافية لرفع هذا الظلم عن الشعب في قطاع غزة.

وقال: إن قصف المدنيين والأطفال والمستشفيات يتنافى مع كل المبادئ والقوانين الإنسانية، وأكد إدانة قطر لسياسة العقاب الجماعي وحرمان سكان قطاع غزة من المتطلبات الأساسية.