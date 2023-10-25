مسؤول حكومي: 70% من سكان القطاع نازحون بسبب قصف الاحتلال

قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، إن 70% من سكان القطاع نازحون، ويعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف معروف لوكالة الأناضول أن مليونًا و400 ألف مواطن في قطاع غزة نزحوا إلى مراكز إيواء.

وأوضح أن النازحين موزعون على 223 مركز إيواء، من ضمنها المستشفيات والمدارس والكنائس ومراكز الرعاية الصحية.

وأشار معروف إلى أن مراكز الإيواء تفتقر لأدنى مقومات الحياة في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ورغم توجه عشرات آلاف الأشخاص من سكان قطاع غزة الى جنوبه، شن طيران الاحتلال غارات على مناطق هناك، وتتعرض رفح وخان يونس للقصف بشكل شبه يومي.

ويواصل جيش الاحتلال شن غاراته على قطاع غزة لليوم الـ19 على التوالي مما أسفر عن استشهاد نحو 6550 فلسطينيًا، بينهم أكثر من 2700 طفل ونحو 1600 سيدة و295 مسنًا.

كما تسببت الغارات والقصف المتواصل في إصابة أكثر من 17400 شخص، إضافة إلى أكثر من 1550 مفقودًا تحت الأنقاض، وتدمير أحياء بكاملها.