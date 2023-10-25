نزحت هربا من قصف الاحتلال.. فلسطينية تضع حملها بعد استشهادها ومولودها على قيد الحياة (فيديو)

اضطرت امرأة فلسطينية تدعى “رنيم حجازي” كانت على وشك أن تضع حملها إلى النزوح من شمال غزة إلى منزل عائلتها (العبادلة) في بلدة القرارة بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع، هربا من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

غير أن الغارات الإسرائيلية لاحقتها، واستهدفت منزل العائلة من دون سابق إنذار.

لقيت رنيم ربها شهيدة لتنضم إلى قافلة طويلة من شهداء غزة، لكن الجنين الذي في رحمها ظل على قيد الحياة.

وقال أسعد النواجحة، طبيب الأطفال في قسم الحضّانات بمجمع ناصر الطبي، إنه تم القيام بما يلزم للحفاظ على حياة الطفل الذي شاءت إرادة الله أن يظل على قيد الحياة رغم استشهاد والدته.

ولليوم الثامن عشر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة دمرت أحياء بكاملها في غزة، وأدت إلى استشهاد 5791 فلسطينيا بينهم 2360 طفلا و1292 امرأة و295 مسنا، وإصابة 16297 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.