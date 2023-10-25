103 شهداء بالضفة منذ بدء طوفان الأقصى بينهم أسيران

استُشهد، اليوم الأربعاء، 5 فلسطينيين بينهم 3 جراء قصف في مخيم جنين، و2 برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس ومدينة قلقيلية.

ففي جنين، قال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه مجموعة من المواطنين في محيط مقبرة مخيم شهداء جنين، مما أدى إلى استشهاد الشبان: محمد قدري الصباح ومحمود الفايد ومحمد أبو قطنة، إضافة إلى إصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفيات مدينة جنين.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر لـ”وفا” إن شهيدين وصلا إلى المستشفى، بينما نُقل الشهيد الثالث إلى مستشفى ابن سينا، مشيرا إلى إصابة نحو 23 مواطنا بينهم طفل، جروح عدد منهم خطرة.

#فيديو| "من موقع قصف طيران الاحتلال في مخيم جنين خلال اشتباكات الليلة الماضية." pic.twitter.com/ByOpphv7Hd — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 25, 2023

وفي قلقيلية، استُشهد الشاب حمزة صايل طه (19 عاما)، صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى درويش نزال الحكومي بالمدينة، إن الشاب طه كان قد أصيب بالرصاص في الصدر، واستُشهد في وقت لاحق متأثرا بجروحه.

وفي قلنديا، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أحمد غالب مطير برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت الوزارة أن الشاب مطير وصل إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله مصابا بالرصاص الحي في الصدر والرأس، وأُعلن استشهاده في وقت لاحق متأثرا بجروحه.

#فيديو | "إخوانه وأصحابه يبكونه.. جانب من وداع الشهيد أحمد غالب مطير من مخيم قلنديا شمال القدس." pic.twitter.com/N9isAYeO51 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 25, 2023

وباستشهاد الشبان الـ5، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 103 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بينهم شهيدان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني قد أعلنا، أمس الثلاثاء، وفاة أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ثاني حالة من نوعها خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك “استشهاد الأسير عرفات ياسر حمدان (25 عاما) من بلدة بيت سيرا قضاء رام الله بالضفة الغربية، في سجن عوفر الإسرائيلي”.

وحمدان معتقل منذ 22 أكتوبر الجاري، ضمن حملات الاعتقال الأخيرة في الضفة، وفقا للبيان.

ومساء الاثنين، أعلنت المؤسستان استشهاد المعتقل الإداري عمر دراغمة من طوباس في سجون الاحتلال.

ويوجد في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء ومعتقلون إداريون من دون توجيه اتهام.