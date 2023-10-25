8 شاحنات.. رابع قافلة مساعدات تدخل قطاع غزة والأونروا تحذر من وقف عملياتها (فيديو)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تسلَّم من نظيره المصري الدفعة الرابعة من المساعدات الانسانية من معبر رفح، وهي عبارة عن 8 شاحنات.

وأوضح أن القافلة عبارة عن 5 شاحنات مياه وشاحنتي غذاء وشاحنة أدوية.

وهذه هي القافلة الرابعة من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح.

وسبق أن دخلت 54 شاحنة مساعدات في ثلاث قوافل، وبذلك يصل إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع إلى 62 شاحنة.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن الوقود المتوافر لديها سينفد مساء اليوم الأربعاء، مما سيضطرها إلى “وقف العمليات وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها”.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، يوم الثلاثاء، إن ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة خرجت من الخدمة بسبب نفاد الوقود الذي يشغل المولدات الكهربائية.

وأضافت الكيلة، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، أن هناك حاجة ملحة إلى إقامة ممر آمن لنقل المصابين والحالات المرضية الحرجة للعلاج بالمستشفيات المصرية.

وتؤكد منظمات إنسانية أن المساعدات المحدودة تبقى دون الحاجات المتزايدة للسكان. وقدّرت الأمم المتحدة أنه لا بد من دخول 100 شاحنة يوميا، لتلبية احتياجات 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع، نصفهم من الأطفال.