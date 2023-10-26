استشهاد الصحفية الفلسطينية دعاء أشرف وطفلتها جراء غارة لجيش الاحتلال استهدفت منزلها بغزة

استشهدت صحفية فلسطينية مع عدد من الفلسطينيين، فجر الخميس، جراء سلسلة غارات على قطاع غزة شنتها طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مقاتلات جيش الاحتلال أطلقت عدة صواريخ على منزل في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد الصحفية دعاء شرف وطفلتها.

وأشارت إلى أن مقاتلات الاحتلال نفذت قصفا عنيفا على مناطق “تل الهوا” و”الجوزات” و”شارع النفق” بمدينة غزة.

وأوضحت أن غارة أخرى استهدفت محيط ملعب اليرموك وسط المدينة.

بدورها، قالت إذاعة الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في منشور على تطبيق تليغرام إن الصحفية دعاء أشرف التي تعمل في الإذاعة مقدمة برامج، استشهدت في غارة جوية إسرائيلية على غزة استهدف منزل عائلتها.

ولليوم الـ19 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأدت إلى استشهاد 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 امرأة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.

وخلال المدة ذاتها، قتلت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية.