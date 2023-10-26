السويد تقرر طرد اللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي أساء للمصحف

قالت وسائل إعلام سويدية، اليوم الخميس، إن وكالة الهجرة في البلاد قررت طرد اللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي كان وراء حوادث عدة للإساءة إلى المصحف الشريف في ستوكهولم خلال الصيف الماضي.

ونقل تلفزيون (تي في4) المحلي عن الوكالة قولها “وكالة الهجرة قررت طرد سلوان موميكا من السويد.. ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 16 إبريل/نيسان 2024”.

وكانت وكالة الهجرة السويدية قالت في يوليو/تموز الماضي إنها ستعاود فحص تصريح إقامة موميكا.

ووجدت السويد نفسها في بؤرة اهتمام دولي في الأشهر الأخيرة بعد وقائع عدة لتدنيس نسخ من المصحف الشريف وحرقها بحماية عناصر من الشرطة.

وقضت محاكم سويدية بأن الشرطة لا يمكنها منع حرق الكتب المقدسة، لكن حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسون قالت في وقت سابق إنها ستدرس ما إذا كان هناك سبب لتغيير قانون النظام العام لتمكين الشرطة من منع حرق المصحف.