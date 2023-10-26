القسام تنشر صور قصف “إيلات” بصاروخ “عياش 250” (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، مقطع “فيديو” لقصف مدينة “إيلات بصاروخ (عياش 250) ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الأبرياء”.

كما أعلنت كتائب القسام عن قصف “تل أبيب” مرتين، وقصف أسدود برشقة صاروخية ردًا على المجازر بحق المدنيين.

وأظهر مقطع لحظة سقوط صاروخ وآثار الدمار في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.





وفي السياق، طلبت قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي من سكان مستوطنات غلاف غزة البقاء بالقرب من الملاجئ، وتجنب التحرك حتى إشعار آخر.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش أصدرت “تحذيرًا غير عادي” من “هجوم واسع النطاق على سكان غلاف غزة”.

ولم يوضح تحذير الجيش ماهية الهجوم المحتمل، أو أي تفاصيل أخرى بشأنه.