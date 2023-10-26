المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين: إسرائيل ترتكب ما يتعدى جرائم الحرب بغزة (فيديو)

قالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ‏الأراضي الفلسطينية، إن وقوف العالم مكتوف الأيدي أمام المأساة في غزة غير مفهوم.

وأضافت خلال مشاركتها، الأربعاء، في برنامج المسائية عبر شاشة الجزيرة مباشر أن تهجير أهالي قطاع غزة غير مقبول وغير معقول.

وأكدت فرانشيسكا أن هناك أدلة كافية تشير إلى أن إسرائيل ترتكب ما يتعدى جرائم الحرب.

وأوضحت أن ممارسة التجويع المتعمد على شعب كامل يمثل جريمة حرب متكاملة، عبر تشديد الحصار على القطاع، والحد من وصول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وشددت على أن هذه كارثة إنسانية بالمقاييس كلها في ظل ارتفاع عدد القتلى، وأبدت دهشتها من عدم قدرة العالم على وقفها.

ولفتت إلى أن القتل الجماعي في غزة ينبغي أن يتوقف في إشارة إلى أن تصرفات حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لا تبرر العدوان الإسرائيلي.

وتابعت فرانشيسكا “نحن نعيش في عالم لا يحترم الإنسانية، وبعض القادة غير مستعدين لدعم وقف إطلاق النار”.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلّفة إصابات وجرحى بين الأهالي، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى أكثر من 6500 شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، إضافة إلى إصابة أكثر من 17 ألفًا بجروح متفاوتة، وما زال نحو 1500 تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف منهم 630 طفلًا.