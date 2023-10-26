“زوجتك وأولادك طلعناهم”.. فلسطيني يرفض الخروج من تحت أنقاض منزله حتى يطمئن على أسرته (فيديو)

رفض فلسطيني من غزة الخروج من تحت الأنقاض قبل أن يطمئن أن عائلته بخير.

ودار حديث بين فريق الإسعاف والرجل المصاب تحت الأنقاض، حيث أقسم له فريق الإنقاذ أن جميع أفراد عائلته خرجوا سالمين.

وبعد ذلك تمكّن المسعفون من إنقاذ رب الأسرة، لكن ساقيه أصيبتا بجروح بالغة، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو عجوة.

ولليوم الـ19 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، أدت إلى استشهاد 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 امرأة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.

وخلال المدة ذاتها، قتلت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية.