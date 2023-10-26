غزة.. وزارة الصحة تصدر قائمة بجميع أسماء الشهداء ردا على تشكيك الولايات المتحدة (فيديو)

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، سجلًا يشمل أسماء الشهداء جميعهم الذين ارتقوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويحتوي التقرير المنشور الذي اطلعت عليه الجزيرة مباشر على سجل كامل للشهداء، يشمل الاسم ورقم الهوية والعمر والجنس، كما يحتوي هذا التقرير على سجل خاص بأسماء الشهداء من الأطفال.

ولا يشمل التقرير المفقودين تحت الأنقاض، الذين لم تتمكن المستشفيات من إتمام إجراء تسجيلهم، “وعليه فإن العدد الفعلي من الشهداء أعلى من العدد المرصود في هذا التقرير بمئات الشهداء”.

تشكيك الولايات المتحدة

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قال إنهم سيصدرون سجلًا يشمل أسماء الشهداء جميعهم ردًا على تشكيك الولايات المتحدة وسيرسلونه لجميع دول العالم.

وأضاف الدكتور أشرف القدرة في مؤتمر صحفي، الخميس، إن الإدارة الأمريكية تتبنى المواقف الإسرائيلية دون تحقق، وتشكك “بكل وقاحة” في صحة الأرقام التي نعلنها.

وأكد أنهم ما كانوا ليعلنوا أسماء الشهداء لولا التشكيك الذي أبدته واشنطن وتل أبيب.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، الأربعاء، إنه متأكد من أن الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة أدت لسقوط ضحايا مدنيين، لكنه شكك بصحة الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة في غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ردًا على سؤال بشأن القتلى المدنيين في غزة، منذ بدء القصف والغارات الإسرائيلية على القطاع قبل أكثر من أسبوعين: “ليس لدي أي فكرة أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة بشأن عدد القتلى، لكني متأكد من أن أبرياء قتلوا”.

"لا أثق في العدد الذي يعلنه الفلسطينيون".. بايدن يشكّك في عدد الشـ ـهداء الفلسطينيين!#غزة_تحت_القصف | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/13JaainibW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2023

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة رفض تشكيك الإدارة الأمريكية في الأرقام التي يعلنونها عن أعداد الشهداء والجرحى.

وقال إن الاحتلال ما زال يقوم بمجازره ضد المدنيين في جميع أنحاء القطاع، مشيرًا إلى أن “العدد المعلن للشهداء غير نهائي لأننا لم نضمن المفقودين فيه”.

وتابع “تقاريرنا عن أعداد الشهداء فيها كل التفاصيل ونرحب بأي منظمة دولية تريد الاطلاع عليه”.

وقال إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 7028 شهيدًا من بينهم 2913 طفلًا و1709 سيدات و397 مسنًا، فضلًا عن إصابة 18484 شخصًا، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقودًا تحت الأنقاض.