قبل القصف وبعده.. صور أقمار اصطناعية تكشف حجم الدمار جراء العدوان على غزة (فيديو)

غيّر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ملامح أحياء كثيرة داخل القطاع المحاصر.

ومع مرور 20 يومًا على العدوان، أظهرت صور أقمار صناعية دمارًا واسعًا وانهيارًا شبه تام في البنية التحتية في غزة.

ونشرت شركة “ماكسيرز تكنولوجيز” الأمريكية المتخصصة في صور الأقمار الصناعية، صورًا التقطت لغزة في مايو/أيار الماضي وصورًا أخرى في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي الصور الحديثة المنشورة غابت ملامح بيوت بلدات في غزة، وطمست معالمها بالكامل.

وكان مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور قال إن إسرائيل دمرت ما يزيد عن 40% من المنازل في غزة، وشردت 1.4 مليون فلسطيني.

ولليوم الـ20 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 7028 فلسطينيًا، بينهم 2913 طفلًا و1709 سيدات و397 مسنًا، وأصابت 18484 شخصًا، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقودًا تحت الأنقاض.