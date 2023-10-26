“لتصفية حماس”.. نتنياهو: حددنا توقيت الدخول البري لغزة وستتم محاسبتي لكن بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) برئاسته، حدد توقيت الدخول البري لقطاع غزة.

وأقرّ نتنياهو بأنه سيتعيّن عليه تقديم “أجوبة” بشأن “الإخفاقات” الأمنية التي سمحت لحماس بشن هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه سيتم التحقيق في “الإخفاق” بمن فيهم هو نفسه “لكن بعد الحرب”، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وكان نتنياهو امتنع سابقا عن تحمل مسؤولية الفشل في توقع وصد هجوم “حماس”، فيما أعلن مسؤولون إسرائيليون وقادة أجهزة أمنية أنهم يتحملون مسؤولية ما جرى.

وتابع نتنياهو “وضعنا هدفين للحرب، تصفية حماس من خلال تدمير قدراتها العسكرية، والقيام بكل ما يمكن لإعادة المختطفين”.

وأكد أن كل أفراد حماس سيموتون فوق الأرض وتحت الأرض، داخل غزة وخارجها.

وأوضح “نستعد لعملية برية، لن أحدد متى ستنطلق، أو الاعتبارات التي نأخذها في الحسبان، ومعظمها غير معروفة للجمهور”.

وقال نتنياهو “ما وضعناه نصب أعيينا فقط شيء واحد، هو إنقاذ إسرائيل وتحقيق النصر”، معتبرًا أن السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري -تاريخ بدء عملية “طوفان الأقصى”- كان يوما أسود في تاريخ إسرائيل، وفق وصفه.

والاثنين، تحدثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن “أزمة ثقة حقيقية” بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي، على خلفية مجريات الأحداث في غزة والمسؤولية عن فشل التنبؤ بهجوم بحماس.

ولليوم الـ19 يواصل جيش الاحتلال استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأدت إلى استشهاد 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 امرأة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.

وخلال المدة ذاتها، قتلت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية.