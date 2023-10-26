مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن غزة (فيديو)

فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في غزة.

واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعو إلى هدن إنسانية للسماح بإدخال المساعدات.

وصوتت الإمارات بالرفض بينما صوّت 10 أعضاء لصالح مشروع القرار، فيما امتنع اثنان من الأعضاء عن التصويت.

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن إن “مشروع القرار الأمريكي هو بمثابة ترخيص من المجلس لمواصلة الهجوم الإسرائيلي”، مضيفًا أنه “لا يمكن السماح بتمرير مشروع القرار الأمريكي لأنه سيفقد المجلس مصداقيته تمامًا”.

من جانبه، قال مندوب الصين في المجلس إن “مشروع القرار الأمريكي لا يذكر أن فلسطين محتلة منذ وقت طويل”، مضيفًا أن “أي قرار غامض بشأن الحرب والسلام غير مسؤول وخطير ويمهد لعمل عسكري واسع النطاق”.

ودعا إلى ضرورة مراعاة “المخاوف الأمنية للجانبين وليس الجانب الإسرائيلي فقط”.

كما فشل المجلس في تبني مشروع مقدم من روسيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، بعد الإخفاق في الحصول على الحد الأدنى اللازم من الأصوات لتمرير مشروع القرار.

وصوتت روسيا والصين والإمارات والغابون فقط لصالح مشروع القرار، بينما امتنع 9 أعضاء عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا بالرفض.

ويحتاج القرار لكي يصدر من المجلس إلى 9 أصوات على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

وأعرب مندوب روسيا في مجلس الأمن عن أسفه، لأن “المجلس لم يتمكن من انتهاز فرصة للتصدي للأزمة في الشرق الأوسط”.





ويأتي التصويت بعد فشل تصوتين في المجلس الأسبوع الماضي، فقد صوّت 5 أعضاء فقط لصالح مشروع قرار روسي في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ثم استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي في 18 أكتوبر حصل على 12 صوتًا مؤيدًا.