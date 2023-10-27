“أخذوا ضي عيوني”.. أم فلسطينية مكلومة تودع أطفالها الأربعة بعد قصف الاحتلال لمنزلهم جنوبي غزة (فيديو)

استشهد أطفال الفلسطينية سماح حمايدة الأربعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة الحمايدة بمدينة رفح جنوبي غزة دون سابق إنذار؛ مما أسفر عن استشهاد 12 شخصا وإصابة العشرات.

وقالت سماح للجزيرة مباشر، أخذوا 3 من أطفالي وابنتي الوحيدة، وتساءلت لماذا أخذوهم (قتلوهم)؟ ماذا فعلوا لهم؟ مضيفة “أولادي غلاية عملوا أيه عشان يأخذوهم؟”.

وأضافت الأم المكلومة وهي تلقي النظرة الأخيرة على جثث أولادها الأربعة وعدد من أفراد عائلتها المتراصة في ساحة مستشفى “أبو يوسف” النجار “أخذوا ضي عيوني، الله يحسرهم على أولادهم”، وأضافت بعزم خليط بالأسى “والله زوالهم (إسرائيل) قريب، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وتؤكد المرأة وهي تبكي بحرقة عماتهم وهن بنات يتيمات، متسائلة ماذا فعلت البنات اليتيمات حتى يقوم الاحتلال بقتلهن، مرددة تساؤلها وهي تحت تأثير صدمة الفقد التي أصبحت المشهد اليومي في غزة “ماذا فعل أطفالي للاحتلال حتى يتم استهدافهم؟”.

وفي اليوم الـ21 للعدوان الإسرائيلي على غزة، ارتقى عشرات الشهداء والجرحى بالغارات العنيفة التي يشنها طيران الاحتلال على المنازل في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرين اليوم الجمعة، بغارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، غالبيتهم أطفال ونساء، إضافة إلى تدمير في البنايات السكنية والبنية التحتية.

وكانت مستشفيات قطاع غزة قد أعلنت في حصيلة غير نهائية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن نحو 7028 مواطنا استشهدوا، بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنًّا، وإصابة 18484 مواطنا بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.