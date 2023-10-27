أمام الأمم المتحدة.. وزير الخارجية الأردني: أفراد بعائلة وائل الدحدوح قتلوا ولم يكونوا أبدا مسلحين (فيديو)

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن “أفراد عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح الذين قتلوا لم يكونوا أبدًا مسلحين”.

وأضاف الصفدي، اليوم الخميس، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة إن “الحرب قتلت أكثر من 7000 بريء”.

ودعا الوزير الأردني الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة على مشروع قرار قدمه الأردن، باسم المجموعة العربية، بخصوص الحرب على غزة يهدف لتحقيق السلام والامتثال إلى أحكام القانون الدولي، خاصة وأن مجلس الأمن لم يتحمل مسؤولياته.

وقال الوزير الأردني إن الأطفال في فلسطين يموتون تحت الدمار الذي قصفته قذائف إسرائيل الدقيقة، وبعضهم لا يزالون أحياء تحت الأنقاض ولا توجد معدات كافية لإخراجهم، ويعاني الأطفال الذين عاشوا من الجفاف والعطش.

وأشار إلى أن هناك وزراء في الحكومة الإسرائيلية ينادون علنًا بمحو الفلسطينيين عن وجه هذا الكوكب وينعتونهم بالحيوانات التي لا تستحق الحياة، وهذا يبين أن الحرب على الشعب الفلسطيني، متسائلًا: لماذا قتلوا آدم؟ في إشارة إلى حفيد الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة.