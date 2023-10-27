استشهاد 4 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين وقلقيلية في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 4 فلسطينيين فجر اليوم الجمعة، متأثرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامه لمدينتي جنين وقلقيلية في الضفة الغربية.

واقتحمت 40 آلية عسكرية للاحتلال مدينة جنين وأطرف مخيمها، فجر اليوم، ترافقها جرافتان، ودهمت عددا من المباني والمنازل في محيط مستشفى ابن سينا، ونشرت القناصة على أسطحها، وحلقت الطائرات المسيّرة والحربية للاحتلال فوق المدينة طيلة أثناء الاقتحام.

ونشبت مواجهات عنيفة بين أهالي المنطقة وقوات الاحتلال، أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين، هم عبد الله بسام أبو الهيجا (28 عامًا)، والشاب أيسر محمد العامر (24 عامًا)، وجواد عبد السلام التركي (22 عامًا)، إضافة إلى إصابة 12 آخرين وُصفت إصابة أحدهم بأنها خطرة.

تشييع جثامين الشهداء الذين ارتقوا خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال في جنين فجر اليوم. pic.twitter.com/sZAzo6qLnE — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 27, 2023

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد قامت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف واسعة في مخيم جنين، ودمرت الشوارع والبنية التحتية، وخط المياه الرئيسي المغذي للمخيم، كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على سيارة إسعاف واحتجزتها ومنعتها من الوصول إلى الشهيد أيسر عقب إصابته، وتركته ينزف حتى استشهد.

وصباح اليوم الجمعة، نعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد أيسر العامر، وقالت إنه كان أحد أبرز قادة وأبطال كتيبة جنين، وأضافت “استشهد أثناء قيامه بواجبه الجهادي دفاعًا عن المخيم ونصرة لغزة ضمن عملية طوفان الأقصى”.

وفي قلقيلية، استشهد قسام عبد الحافظ (26 عامًا)، متأثرًا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدينة، كما أصيب شابان بشظايا الرصاص ونقلا إلى المستشفى.

ودمرت قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية، منشأة تجارية في شارع التربية والتعليم يملكها مواطن من نابلس.

وباستشهاد الشبان أبو الهيجا والعامر والتركي وعبد الحافظ، يرتفع عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 110 شهداء، وأكثر من 1900 مصاب، حسب وزارة الصحة.