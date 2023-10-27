الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات لمنشأتين في سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الجيش نفذ، الخميس، ضربات لمنشأتين في شرق سوريا قال إنهما تابعتان للحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها، ردا على سلسلة من الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان أن “هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل مليشيات مدعومة من إيران بدأت في 17 أكتوبر”.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنفيذ تلك الضربات.