“الكباش اشتغل بحنية” مسن فلسطيني يصف انتشال ابنته وزوجها وأحفاده الثلاثة عقب استشهادهم (فيديو)

في ساحة مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، يجلس المسن الفلسطيني سهيل أبو هربيد ناظرًا إلى جثامين ابنته وزوجها وأحفاده الثلاثة النظرة الأخيرة قبل الذهاب بهم إلى مثواهم الأخير.

أفراد العائلة استشهدوا جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة العايدي في حي الجنينة بمدينة رفح، مما أدى إلى استشهاد نحو 60 فلسطينيًا وإصابة العشرات.

رنين هاتفه لا ينقطع من أبنائه الذين حالت الحرب دون وصولهم من غزة إلى رفح لدفن شقيقتهم، يحاول جاهدًا طمأنتهم أن عملية الانتشال تمت برفق: “الكباش (الحفار) اشتغل بحنية، ورفعهم من تحت الركام”.

ويخبر سهيل نجله في مدينة غزة أن ابنته وزوجها وأولادها سيدفنون في مقابر رفح، مؤكدًا أنه سيذهب معهم خلال عملية الدفن حتى يعرف قبر ابنته.

وطالب أبو هربيد نجله عثمان عبر الهاتف مسامحة شقيقته والدعاء لها بالرحمة، مؤكدًا أن الوضع أكبر مما يتخيل ولده.

وأكد الوالد المكلوم عن رضائه بقضاء الله، قائلًا: “اللي عند الله راضيين بيه”.