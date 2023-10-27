بأغلبية 120 صوتا.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشأن غزة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على مشروع القرار العربي بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة بغالبية 120 صوتا.

ويركّز مشروع القرار العربي على الأزمة الانسانية المتصاعدة في قطاع غزة، ويدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار” ومساعدات إنسانية من دون معوقات.

ويحضّ “كل الأطراف” على “حماية المدنيين”.

ولا يتطرّق النصّ بشكل مباشر إلى هجوم حركة حماس، وهو ما أثار غضب إسرائيل.

والقرار غير الملزم الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية، أيده 120 عضوا وعارضه 14 فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة” تُفضي إلى وقف العدوان على الشعب في قطاع غزة.

وطالب الحركة، الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فوراً، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة إلى قطاع غزة.

إسرائيل: “عار عليكم”

واعتبر مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن التصويت يظهر أن غالبية المجتمع الدولي تفضل دعم “الدفاع عن الإرهابيين النازيين” بدلا من إسرائيل.

واعتبر جلعاد إردان، أن القرار “مشين”، مخاطبا من أيدوا القرار بقوله “عار عليكم”.

وقال “إنه يوم مظلم للأمم المتحدة والإنسانية”، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل استخدام “كل السبل” المتاحة لها بهدف “إنقاذ العالم من الشر الذي تمثله حماس” وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وجاءت جلسة الجمعية العامة بعدما فشل مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في تبني مشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن غزة، حيث استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضد المشروع الأمريكي، في حين فشل المشروع الروسي في الحصول على أصوات كافية.

وسبق لمجلس الأمن الفشل مرتين في إصدار قرار بشأن العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة عقب عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.