بعد اتهام إسرائيل للحوثيين.. الجيش المصري يعلن نتائج التحقيق في حادثي نويبع وطابا

قال المتحدث العسكري المصري، اليوم الجمعة، إن التحقيقات التي أعقبت انفجارين في نويبع وطابا أظهرت توجه طائرتين مسيّرتين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري في منطقة خليج العقبة، وسقطت الثانية في طابا.

وأضاف في بيان عبر صفحته على “فيسبوك” بأنه “جارى قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة”.

وفي وقت سابق الجمعة، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية جماعة “الحوثي” اليمنية بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة التي ألحقت ضررًا في مدينة طابا الحدودية مع إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان إن “الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تسببت بضرر لقوات الأمن المصرية في وقت سابق اليوم (الجمعة)، أطلقها تنظيم الحوثي اليمني”.

وأعربت عن إدانة “إسرائيل للضرر الذي لحق بقوات الأمن المصرية جراء الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي أطلقها تنظيم الحوثي، بهدف الإضرار بإسرائيل”.

وتابعت “الحوثيون وكيل لنظام آية الله في طهران، والذي يسيطر أيضًا على منظمات حزب الله والجهاد الإسلامي وحماس”، وفق تعبيرها.

ישראל מגנה את הפגיעה באנשי כוחות ביטחון מצריים בטאבה מטילים וכטבמים ששיגר ארגון הטרור של החות׳ים במטרה לפגוע בישראל .

החותים הינם שלוחי ממשלת הטרור של האייתולות בטהרן, העומדת מאחורי ארגוני הטרור חזבאללה, הג׳יהד האיסלמי וחמאס. pic.twitter.com/PMaapNv4Df — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) October 27, 2023

فيما لم يصدر تعليق فوري عن الحوثيين أو إيران على ما أورده البيان الإسرائيلي.

وفجر الجمعة، أصيب 6 أشخاص جراء “سقوط مسيّرة مجهولة الهوية” في مدينة طابا المصرية المتاخمة لإسرائيل، بحسب ما أفاد الجيش.

وقال المتحدث العسكري المصري إن المسيّرة سقطت على “مبنى بجانب مستشفى طابا” في البلدة التي تحمل الاسم نفسه، والواقعة قبالة منتجع إيلات السياحي في إسرائيل.

والأحد الماضي، أطلقت دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي النار، وأصابت موقعًا مصريًا قرب الحدود في منطقة كرم أبو سالم، بحسب ما أعلنت تل أبيب التي قالت إن الحادثة وقعت “عن طريق الخطأ”.

وأعلن الجيش المصري آنذاك، وقوع “إصابات طفيفة لعناصر برج مراقبة الحدود المصرية، إثر شظايا قذيفة إسرائيلية أُطلقت بالخطأ”، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي “تأسف عن الحادث غير المتعمد”.