تحليق للطائرات وقناصة أعلى البنايات.. الاحتلال يقتحم جنين والخليل ونابلس وسقوط شهداء (فيديو)

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر الجمعة، عددا من مدن الضفة الغربية، واشتبكت مع فلسطينيين في جنين؛ مما أدى إلى سقوط شهيدين، بحسب مصادر طبية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مباني عدّة ومنازل في جنين، تركزت في محيط مستشفى ابن سينا، وفي حي الزهراء بالمدينة وعلى أطراف مخيم جنين، ونصبت القناصة في هذه المباني والمنازل.

وأشارت إلى أن سماء مدينة جنين ومخيمها يشهدان تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال المسيرة والحربية.

واقتحمت قوات الاحتلال المدينة من محاور عدّة ودفعت بتعزيزات كبيرة، بأكثر من 40 آلية عسكرية، وحاصرت منزلا في محيط مستشفى ابن سينا، وسط مواجهات عنيفة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني 3 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وذكرت مصادر طبية للجزيرة مباشر أن عدد الشهداء برصاص الاحتلال في جنين ارتفع إلى شهيدين.

وقامت جرافات الاحتلال المقتحمة لجنين ومحيط المخيم بأعمال تجريف واسعة في أطرافه وتخريب في الشوارع والبنية التحتية.

إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين أثناء اقتحامه#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/WwoegjTXHp — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 27, 2023

الخليل ونابلس

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وسيّرت آلياتها العسكرية في شوارعها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أيضا باقتحام قوات الاحتلال، فجر الجمعة، مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهتين الشرقية والغربية، وسيّرت آلياتها في شوارعها، فيما أفادت أنباء بوجود إصابة خلال مواجهات مع القوات.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.