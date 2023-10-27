جيش الاحتلال: خبراء أمريكيون لهم تجربة في حرب العراق وصلوا إلى إسرائيل

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن خبراء عسكريين أمريكيين لهم تجربة في حرب المدن بالعراق وصلوا بالفعل إلى إسرائيل لنقل خبراتهم إليها، مع اقتراب العملية البرية في قطاع غزة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت، الثلاثاء، أن البنتاغون أرسل الجنرال جيمس غلين نائب قائد قوات مشاة البحرية والمتخصص في حرب المدن، وضباطًا آخرين إلى إسرائيل “لمناقشة خطط الحرب مع الجيش الإسرائيلي”.

وقالت إسرائيل، الخميس، إن قواتها البرية توغلت داخل قطاع غزة الليلة الماضية (الأربعاء) لمهاجمة أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، كما صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل “تستعد لاجتياح بري” قد يكون واحدًا من اجتياحات عدة.

واشنطن تنشر 900 جندي

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها نشرت 900 جندي في الشرق الأوسط بينهم متخصصون في أنظمة الدفاع الجوي.

وقالت الوزارة “قادرون على توفير ما تحتاجه إسرائيل لتشغيل القبة الحديدية”.

وأضاف “لا نملي على إسرائيل ما تفعله، ونقدم الاستشارات للقضاء على التهديدات الإرهابية والتقليل من الضحايا المدنيين”.

ولليوم الـ20 يواصل جيش الاحتلال استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستشهد على إثرها أكثر من 7028 فلسطينيًا، بينهم 2913 طفلًا و1709 سيدات و397 مسنًا، وأصابت 18484 شخصًا، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية.