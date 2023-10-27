حماس تنفي ادعاءات جيش الاحتلال وتحذر من قصف مستشفى الشفاء (فيديو)

نفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشكل قاطع ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استخدامها مستشفى الشفاء بقطاع غزة لـ”أغراض عسكرية”.

وحذرت الحركة في بيان نشرته عبر منصة تليغرام، اليوم الجمعة، من أن تكون الادعاءات الإسرائيلية “تمهيدا لاستهداف المستشفى”.

وجاء بيان “حماس” عقب مؤتمر صحفي للمتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هغاري ادعى فيه أن “القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة”.

وزعم هغاري أيضا أنه “يوجد أسفل مستشفى الشفاء مجمع أنفاق مترامي الأطراف، يستخدمها المخربون درعا واقية”، على حد تعبيره.

وأضاف هغاري: “حماس تشنّ الحرب من المستشفيات وتعتمد عليها لمواصلة مجهودها الحربي”، في إشارة إلى أن الحركة تستخدم المستشفيات “مراكز قيادة وتحكّم ومخابئ”، وفق وصفه.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال: “حماس تستخدم الوقود المخزن في هذه المرافق لتنفيذ عملياتها”.

وقال القيادي بحركة حماس عزت الرشق “لا أساس من الصحة لما ورد على لسان المتحدث باسم جيش العدو، وهذه تضاف لسلسلة الأكاذيب التي يبني عليها روايته”، معتبرا أن إسرائيل تمهّد “لارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا”.

وقالت “حماس” في بيانها: “نؤكد بشكل قاطع، كذب رواية الاحتلال النازي، بشأن استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، أو وجود أي من قيادات حماس فيه”.

ووصفت الحركة تلك الادعاءات بأنها “إجرامية وخطيرة، وتمهد الطريق أمام استهداف المستشفى الذي يضم آلاف المرضى والجرحى، ويأوي أكثر من 40 ألف نازح”.

ودعت “حماس” الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى “التدخل فورا لوقف جنون قصف وتدمير المنظومة الطبية”.

وأشارت إلى أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء “تؤكد جريمة قصف قوات الاحتلال للمستشفى الأهلي المعمداني وتكذب روايتهم السابقة”، حسب المصدر ذاته.

عاجل | الصحة في غزة:

– ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على #غزة إلى 7326 من بينهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا والمصابين إلى 18967 – الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 104 من الكوادر الطبية – نؤكد للجميع أن أبوابنا مفتوحة لكل المؤسسات للاطلاع على أعمالنا وإحصائياتنا… pic.twitter.com/IA9h7hKDRy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2023

وفي 17 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت ساحة مستشفى الأهلي العربي “المعمداني” عن استشهاد أكثر من 500 شخصا، بينهم أطفال.