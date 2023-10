حملة عالمية تطالب إيلون ماسك بتوفير الإنترنت لأهالي غزة

أطلق ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، حملة عالمية تطالب إيلون ماسك، الذي يملك شركة “سبيس إكس” المختصة بالأقمار الصناعية، بتوفير الاتصالات والإنترنت لسكان قطاع غزة، بعد انقطاع الإنترنت والاتصالات بشكل كامل عنه، بالتزامن مع قصف مكثف وغير مسبوق لطيران الاحتلال طال القطاع الساعات الماضية.

وتصدر وسم “starlinkforgaza” قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الأخيرة في منصة “إكس”، وشارك فيه شخصيات ومشاهير عرب وأجانب.

وطالب المتفاعلون مع الحملة ماسك، بتوفير خدمات الإنترنت لسكان القطاع بعد “الانقطاع الكامل”.

وأوضح المشاركون أن المطالبة بتوفير الإنترنت لقطاع غزة، تأتي على غرار مسارعة ماسك لتوفير الإنترنت عبر القمر الصناعي لأوكرانيا خلال حربها مع روسيا.

واعتبر بعض المشاركين، ومنهم لاعب كرة القدم المصري المعتزل محمد أبو تريكة، أن تزويد أهالي غزة بالإنترنت هو واجب إنساني.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت كافة مع قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأشارت إلى أن القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، بالإضافة للمسارات المدمرة سابقًا خلال العدوان، ما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة.

Dear @elonmusk 🇵🇸 Gaza is under bombardment, the internet and of telecommunications have been cut off. They need StarLink immediately. #starlinkforgaza pic.twitter.com/EfDSzctyK6 — Awan Wafdan (@seketulawan) October 27, 2023

We want to check on our families in #gaza please as #Israel is carrying out intensive bombardment, and they cut off their internet access, isolating them from the world ‼️

NOW GAZA IS BEING ISOLATED THEY CUT ALL INTERNET SO THAT GAZA CAN BLEAD ALONE WITHOUT ANYONE HEARING ABOUT IT #الإجتياح_البري #غزة_الآن #starlinkforgaza #Gazabombing #Gaza_Genocide pic.twitter.com/e0rtj2rwhz — محمد🇸🇦🇯🇴 (@Mohd_A_T) October 27, 2023

Tonight in Gaza. Mr. Elon Musk, children are dying under these bombs, and Gaza no longer has the internet to make their voices heard to the world. Please send Starlink to Palestinian children.#starlinkforgaza @elonmusk

