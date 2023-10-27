رئيس حزب العمال البريطاني يواجه ضغوطا بسبب موقفه من العدوان الإسرائيلي على غزة

وجّه عدد كبير من أعضاء حزب العمال المعارض في بريطانيا انتقادات إلى رئيس الحزب كير ستارمر، بشأن رفضه الدعوة إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وغزة.

وكان ستارمر، قد أدلى بتصريحات سابقة، تفيد بأن لإسرائيل الحق في الدافع عن نفسها، وكذلك الحق في قطع المياه وإمدادات الطاقة عن قطاع غزة. وبالرغم من توضيح المتحدث باسمه للغرض من التصريح بأن زعيم المعارضة يقصد أن لإسرائيل حقًّا عامًّا في الدفاع عن نفسها، فإن بعض أعضاء الحزب يرون أن هذا غير كاف لتبرير موقف ستارمر المنحاز لإسرائيل.

وتقدم أكثر من 150 عضوًا مسلمًا في الحزب بطلب للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

كما تقدم ما لا يقل عن 19 عضوا من حزب العمال بطلب استقالة بسبب موقف رئيس الحزب الغامض من الحرب خاصة أنه لم يعبّر صراحة عن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في حجب الإمدادات الأساسية.

ووسط هذه التوترات والضغوط، والمواقف المتباينة بين رئيس الحزب وعدد كبير من أعضائه، التقى ستارمر عددا من النواب المسلمين لمناقشة موقف الحزب من الأحداث الجارية بين إسرائيل وقطاع غزة.

ووصفت مصادر الاجتماع بأنه كان بنّاء وقال آخرون إنه كان جيدا جدا وتمكن الأعضاء فيه من طرح القضايا التي تهمهم، في حين أعرب بعض آخر عن قلقهم بشأن تحفظ السير كير وعدم توصلهم إلى التحول السياسي المنشود من هذا الاجتماع.

ويختلف موقف وزيرة المساواة في حكومة الظل (حكومة غير رسمية تشكلها أحزاب المعارضة) ياسمين قريش عن موقف رئيس الحزب، إذ ترى أن سكان غزة يتعرضون لعقاب جماعي بسبب جرائم لم يرتكبوها، وتساءلت “كم من الأبرياء الفلسطينيين يتطلب موتهم قبل أن يدعو رئيس الوزراء إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية؟”.

وكان لحزب العمال، أثناء تولي جيرمي كوربين رئاسته، مواقف يعدها البعض مناصرة للقضية الفلسطينية، وهو ما أدى إلى ازدياد شعبيته بين المسلمين في بريطانيا، لكن منذ تولي السير كير منصبه، تبنى نهجًا مغايرًا تمامًا داعمًا لإسرائيل بشكل مطلق.

وحسب المؤسسة الإسلامية للإحصاء، فإن 78% من المسلمين في بريطانيا صوتوا لصالح حزب العمال خلال الانتخابات العامة الأخيرة لسنة 2019، غير أن نفس المؤسسة قالت إن نسبة التأييد للحزب في صفوف مسلمي بريطانيا تراجعت إلى 38% فقط، وذلك بسبب سياسات ستارمر.