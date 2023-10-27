رائد صلاح يعزي وائل الدحدوح: سيبقى من فوارس هذه الحقيقة (فيديو)

قدم رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، العزاء للزميل وائل الدحدوح في استشهاد أفراد من أسرته بقصف إسرائيلي لقطاع غزة.

وقال صلاح، في مقطع فيديو “مصدومون من قصف بيت أسرة الصحفي وائل الدحدوح، مما أدى إلى استشهاد زوجته وابنه وبنته، رحمة الله عليهم”.

وتابع “لا يسعنا سوى أن نقول لهذا الصحفي الكبير، الصامد لكشف الحقيقة، أعظم الله أجركم، ونتقدم لقناة الجزيرة بالتعزية من عميق قلوبنا، ونقول لها أعظم الله أجركم”.

وأضاف “سيبقى وائل الدحدوح، كما عهده كل إعلام الدنيا من فوارس هذه الحقيقة، ومن الساعين إلي إبرازها والكشف عن كل باطل مزيف”.

الشيخ رائد صلاح: سيبقى #وائل_الدحدوح كما عهده كل إعلام الدنيا من فوارس هذه الحقيقة#الجزيرة_مباشر | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/pQZwqkurEg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2023

واستشهد أفراد من عائلة الدحدوح، أول أمس الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا نزحوا إليه في مخيم النصيرات، وذلك عند ما كان الزميل يغطي الغارات الإسرائيلية المتواصلة، حيث فوجئ بغارة على المنطقة التي لجأت إليها أسرته.

ونددت شبكة الجزيرة بشدة بهذا الاستهداف وقتل المدنيين الأبرياء في غزة الذي أدى إلى استشهاد أفراد من عائلة الدحدوح وعدد آخر كبير من الفلسطينيين.

وحثت الجزيرة المجتمع الدولي على التدخل العاجل لوضع حد للهجمات الهمجية وحماية أرواح الأبرياء، كما عبّرت عن قلقها إزاء سلامة طواقمها في غزة.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري، استشهد أكثر من 7 آلاف فلسطيني بينهم نحو 3000 طفل ونحو 2000 امرأة، وأصيب أكثر من 18500 آخرون، كما وصل قرابة ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في جميع محافظات قطاع غزة.