شاهد: قوات الاحتلال تدمر شارع شيرين أبو عاقلة ونصبها التذكاري في جنين

دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي النصب التذكاري للزميلة الراحلة مراسلة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة شيرين أبو عاقلة في مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين ومخيمها، وقامت بتجريف شارع شيرين أبو عاقلة بما فيه النصب التذكاري للراحلة.

وبالرغم من عدم وجود اشتباكات في محيطه، فإن قوات الاحتلال تعمدت تدمير النصب التذكاري، وتعد هذه المرة الثانية التي يُحطَّم فيها النصب خلال 4 أشهر.

وقُتلت شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، في 11 مايو/أيار 2022.

وقد أقيم لها نصب تذكاري في مكان الحادثة، ودشن في 11 مايو/أيار الماضي، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لمقتلها.

تغطية صحفية: جيش الاحتلال يدمر النصب التذكاري للصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين فجر اليوم. pic.twitter.com/Tu066pJRhp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 27, 2023

وقبل يومين رحبت شبكة الجزيرة الإعلامية بالنتائج التي خلص إليها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن استشهاد شيرين أبو عاقلة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان تحقيق العدالة لها ومحاسبة قتلتها.

وخلص تقرير الهيئة التابعة للأمم المتحدة إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت “القوة المميتة دون مبرر” في استهدافها لشيرين أبو عاقلة. وسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى محاسبة قتلتها والمتورطين في استهدافها.