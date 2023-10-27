كتائب القسام تعلن التصدي لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون شمال غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، أن مقاتليها يخوضون “اشتباكات عنيفة” مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقعين داخل قطاع غزة بعد أن أكدت إسرائيل توسيع عملياتها في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقالت كتائب القسام في بيان إنها “تتصدى لتوغل بري في بيت حانون (شمالي القطاع) وشرق البريج (وسط) واشتباكات عنيفة تدور على الأرض”.

وقبل ساعات أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أن الجيش “سيوسع عملياته البرية” مساء الجمعة في قطاع غزة، بينما يتعرض القطاع لقصف إسرائيلي كثيف.

وأوضح هاغاري أن توسيع العمليات البرية يأتي إثر “سلسلة ضربات (شنها الجيش) في الأيام الأخيرة”.

وبالتزامن مع ذلك، شن جيش الاحتلال مساء الجمعة قصفا كثيفا على قطاع غزة حيث حذّرت الأمم المتحدة من “وابل غير مسبوق من المآسي”.

عاجل | كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/qNJRa4iySW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2023

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن القصف الإسرائيلي “هو الأعنف منذ بدء الحرب” واستهدف شمالي قطاع غزة.

في الوقت نفسه، انقطعت “الاتصالات ومعظم الإنترنت بالكامل”.

وأبلغ مكتب الإعلام في الحكومة الفلسطينية في غزة عن “قصف جوي وبري ومن البحر”، متهما إسرائيل بأنها قامت بذلك “لارتكاب مجازر”.