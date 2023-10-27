كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب مجددا وتنشر صور رشقات صاروخية (فيديو)

قالت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مساء الخميس، إنها قصفت “تل أبيب مجددًا ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصدي القبة الحديدية لصواريخ المقاومة وسقوط صاروخ أو أجزاء منه على الأرض واشتعال حريق في المكان.





وذكرت الكتائب، في وقت سابق الخميس، أنها قصفت تل أبيب وعسقلان وأسدود.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر ما قالت إنه إطلاق “رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة ردًا على المجازر بحق المدنيين”.