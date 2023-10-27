نائبة عمدة مدينة أمريكية: البيت الأبيض يصدر الأكاذيب بشأن غزة (فيديو)

انتقدت جايل ماكلولين، نائبة عمدة مدينة ريتشموند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تصدير البيت الأبيض وتداوله للمعلومة الخاطئة حول قطع رؤوس الأطفال، وأكدت أنهم لم يولوا أي اهتمام لمقتل أكثر من 3 آلاف طفل فلسطيني في غزة، إضافة إلى العديد من المصابين والجرحى.

وقالت خلال لقائها في الجزيرة مباشر، أمس الخميس، إن هذه المعلومات الزائفة والدعم الأمريكي لإسرائيل يجب أن يتوقف، لذلك “قررنا تقديم مشروع قرار يرفض الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل، لأنها ترتكب مجازر وحشية بحق الفلسطينيين”.

وطالبت جايل مدنًا أمريكية أخرى باتخاذ قرارات مشابهة، مؤكدة أن بعض المدن بالفعل تدرس حاليًّا تقديم مشاريع قانون مشابهة “ترفض الجريمة ضد الإنسانية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة”.

جايل ماكلولين نائبة عمدة مدينة ريتشموند بولاية كاليفورنيا: البيت الأبيض دائما ما يصدّر معلومات مغلوطة وزائفة بشأن قطع رؤوس الأطفال ولم يولوا أي اهتمام لأكثر من 3 آلاف طفل فلسطيني قتلوا لغاية اللحظة#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/EQQkTnj0vN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2023

وترى جايل، التي ليست عضوًا في الحزب الديمقراطي ولا الجمهوري، أن كلا الحزبين اقترفا أخطاء جسيمة حول عدم تقديم الدعم والتعاطف الإنساني لما يتعرض له الفلسطينيون، وأنهم “يظهرون ذلك لإسرائيل، ويرددون أن لها حق الرد والدفاع عن نفسها، لكن ماذا بشأن الفلسطينيين؟ يتجاهلونهم”.

وتابعت “علينا توعية الشعب الأمريكي بحقيقة ما يحدث، نريد أن يتمتع الفلسطينيون بنفس الحقوق والكرامة التي يتمتع بها الإسرائيليون، وحقهم في الدفاع عن أنفسهم وتقرير مصيرهم”، مطالبة بضرورة وقف إطلاق النار وإيجاد حل دبلوماسي.

وحول قرار المدينة، قالت “سنرسل قرارنا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ، على بايدن أن يستيقظ ويقف بجانب هؤلاء (سكان غزة)، حيث قتل أكثر من 7 آلاف شخص بينهم 3 آلاف طفل، بايدن يجب أن يخبر إسرائيل بوقف الاعتداء وإيصال جميع المساعدات”.