إعلام مصري: إصابة 6 أشخاص إثر سقوط صاروخ في مدينة طابا جنوب سيناء (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر اليوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار صاروخ في مدينة طابا جنوبي سيناء.

وتابع الجيش “نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر مطلعة أنه “في إطار التصعيد الجاري في قطاع غزة سقط صاروخ في طابا، مما أسفر عن إصابة 5 وحدوث تلفيات فى إحدى العمارات السكنية”، مشيرة إلى أن الحادث استهدف مبنى إسعاف مدينة طابا والسكن المخصص لإدارة مستشفى طابا.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” المحلية عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إنه “لم تُحدّد جهة إطلاق الصاروخ حتى الآن، ويجري فحص موقع الحادث لتحديد مصدر الإطلاق”.

وأفاد مصدر سيادي للقناة أنه “بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب”.